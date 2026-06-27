Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e do Líbano discutem relações bilaterais e cenário regional em telefonema

ABU DHABI, 27 de junho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o presidente do Líbano, Joseph Aoun, conversaram por telefone nesta sexta-feira (26) para discutir as relações bilaterais e formas de ampliar a cooperação entre os dois países, em apoio aos interesses comuns e à prosperidade e ao bem-estar de seus povos.

Durante a conversa, os dois líderes também abordaram os mais recentes desdobramentos no Líbano e os esforços em andamento para reforçar a segurança, a estabilidade, a soberania e a integridade territorial do país.

Joseph Aoun agradeceu a Mohamed bin Zayed pelo apoio dos Emirados Árabes Unidos. Desejou ao país contínuo progresso e prosperidade.

Os dois também analisaram uma série de temas regionais de interesse comum, com destaque para os acontecimentos no Oriente Médio. Ambos ressaltaram a importância de dar continuidade aos esforços para fortalecer a segurança e a estabilidade e promover a paz na região, em apoio ao desenvolvimento e à prosperidade de seus países e povos.