Emirados Árabes Unidos prestam ajuda humanitária à população afetada pela crise no Líbano

ABU DHABI, 27 de junho de 2026 (WAM) – Por orientação do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o país está fornecendo ajuda humanitária, por meio da Agência de Ajuda, para socorrer a população afetada pela crise em curso no Líbano.

A assistência prestada pelos Emirados Árabes Unidos reflete a missão humanitária do país e sua responsabilidade moral para com comunidades e populações afetadas por desastres e crises, além de seu compromisso internacional de assegurar uma resposta humanitária rápida às pessoas atingidas por essas situações.

O presidente da Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos, Tareq Ahmed Al Ameri, reafirmou o papel contínuo do país na resposta imediata a crises, desastres e emergências, bem como no apoio às comunidades e populações afetadas por meio de diferentes formas de assistência humanitária, para facilitar a recuperação inicial e garantir o acesso a necessidades básicas, como alimentos, medicamentos, roupas e abrigo.

Segundo Al Ameri, a agência fornecerá alimentos e outros materiais de ajuda em coordenação com o Conselho Superior de Socorro do Líbano, para garantir a prestação oportuna de serviços humanitários essenciais e a rápida entrega de itens básicos às pessoas afetadas.

O embaixador do Líbano nos Emirados, Tariq Hassan Munaymina, expressou sua sincera gratidão e apreço ao país — sua liderança, governo e povo — pelo apoio contínuo e pela solidariedade ao povo libanês, em toda a sua diversidade e em todas as circunstâncias.

O embaixador elogiou os esforços dos Emirados Árabes Unidos para ajudar o Líbano a enfrentar as dificuldades vividas pela população, atender às necessidades mais urgentes e trabalhar em prol da paz, da estabilidade, do desenvolvimento e da prosperidade.

Ao longo dos anos, os Emirados Árabes Unidos têm mantido apoio contínuo ao povo libanês por meio de diversas iniciativas humanitárias e de desenvolvimento, incluindo a campanha "EAU está com o Líbano", refletindo os valores de solidariedade, cooperação e ajuda humanitária profundamente enraizados na sociedade emiradense.