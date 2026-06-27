Etihad Airways inaugura voo para Dhaka

ABU DHABI, 27 de junho de 2026 (WAM) – A Etihad Airways inaugurou nesta sexta-feira (26) seu voo para Dhaka, com uma aeronave B777 lotada com destino à capital de Bangladesh.

A rota fortalece as conexões comerciais e de carga no corredor do Sul da Ásia e responde à demanda contínua por viagens de passageiros e serviços logísticos entre os Emirados Árabes Unidos e Bangladesh.

O voo EY382 partiu de Abu Dhabi às 22h de 26 de junho e chegou ao Aeroporto Internacional Hazrat Shahjalal, em Dhaka, na manhã seguinte. O novo serviço será operado quatro vezes por semana por aeronaves Boeing 777 da Etihad. Cada voo oferece 28 assentos Business reclináveis e 374 assentos Economy, além de ampla capacidade de carga no porão da aeronave para atender ao crescimento dos volumes transportados e à demanda de passageiros.

O CEO da Etihad Airways, Antonoaldo Neves, afirmou que o primeiro voo para Dhaka, com todos os lugares ocupados, demonstra a força dos laços entre os Emirados Árabes Unidos e Bangladesh e a demanda contínua nos segmentos de passageiros e carga nessa rota.

"Os Emirados Árabes Unidos abrigam uma das maiores comunidades de Bangladesh do mundo, e este serviço representa uma ligação direta para as famílias que consideram os dois países seu lar, além de servir de porta de entrada para a diáspora de Bangladesh no Conselho de Cooperação do Golfo, na América do Norte e no Reino Unido que viaja por Abu Dhabi", afirmou.