Líder dos Emirados Árabes Unidos manifesta condolências à presidente interina da Venezuela pelas vítimas do terremoto

ABU DHABI, 28 de junho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, para manifestar suas condolências pelas vítimas do recente terremoto e desejar rápida recuperação aos feridos.

Mohamed bin Zayed reafirmou a solidariedade dos Emirados Árabes Unidos à Venezuela e ao povo venezuelano neste momento difícil.

Delcy Rodríguez agradeceu ao presidente emiradense pelas manifestações de solidariedade. Elogiou ainda a rápida resposta humanitária dos Emirados Árabes Unidos no envio de ajuda após o terremoto.

Anteriormente, Mohamed bin Zayed determinou o envio de US$ 10 milhões em ajuda emergencial aos afetados pelo terremoto na Venezuela, como parte do compromisso humanitário dos Emirados Árabes Unidos de apoiar populações atingidas por desastres naturais e crises em todo o mundo.