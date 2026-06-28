Emirados Árabes Unidos condenam novos ataques do Irã contra Bahrein e Kuwait

ABU DHABI, 28 de junho de 2026 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência os novos ataques com mísseis e drones lançados pelo Irã contra o Bahrein e o Kuwait.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que os ataques representam uma violação flagrante da soberania dos dois países e uma ameaça à segurança e à estabilidade deles.

O ministério reiterou a plena solidariedade dos Emirados Árabes Unidos ao Bahrein e ao Kuwait e reafirmou seu apoio a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade de ambos.