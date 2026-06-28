Cinco comboios de ajuda dos Emirados Árabes Unidos entram em Gaza

ABU DHABI, 28 de junho de 2026 (WAM) – Cinco comboios de ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos entraram na Faixa de Gaza nesta semana no âmbito da Operação 'Chivalrous Knight 3'. Os comboios, compostos por 68 caminhões, transportaram 817 toneladas de cestas básicas e materiais para abrigo, como parte dos esforços humanitários contínuos do país para apoiar o povo palestino e atender às suas necessidades essenciais diante das difíceis condições na região.

A equipe humanitária dos Emirados Árabes Unidos em Al Arish, no Egito, continua preparando os comboios de ajuda por meio do Centro Logístico de Ajuda Humanitária, onde um sistema operacional integrado garante a rápida preparação, triagem e envio da assistência para atender às crescentes necessidades humanitárias na Faixa de Gaza e assegurar a continuidade da entrega da ajuda aos beneficiários.

Os comboios dão continuidade aos esforços humanitários dos Emirados Árabes Unidos para fornecer itens essenciais ao povo palestino por meio do envio regular de ajuda, contribuindo para aliviar o sofrimento dos afetados e reforçar a resposta às necessidades humanitárias mais urgentes.

A Operação 'Chivalrous Knight 3' reafirma o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de continuar apoiando o povo palestino e reflete sua tradicional atuação humanitária de prestar assistência aos necessitados por meio do fornecimento de ajuda humanitária e de socorro, em consonância com os valores de solidariedade e responsabilidade humanitária defendidos pelo país.