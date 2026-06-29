Petróleo abre a semana em alta; Brent sobe para US$ 72,49

LONDRES, 29 de junho de 2026 (WAM) – Os preços do petróleo abriram a semana em alta nesta segunda-feira (29), com valorização tanto do Brent quanto do West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos.

Os contratos futuros do Brent avançaram US$ 0,50, ou 0,69%, para US$ 72,49 por barril às 22h04 GMT, enquanto os contratos futuros do WTI subiram US$ 0,73, ou 1,05%, para US$ 69,96 por barril.

Os preços do petróleo foram impulsionados pela renovada preocupação com possíveis interrupções na oferta após os recentes confrontos militares entre Estados Unidos e Irã, que aumentaram a incerteza sobre a navegação pelo estreito de Ormuz.