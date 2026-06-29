Líderes dos Emirados Árabes Unidos felicitam presidente de Seicheles pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 29 de junho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagem de felicitações ao presidente de Seicheles, Patrick Herminie, por ocasião do Dia da Independência do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, enviaram mensagens semelhantes a Patrick Herminie pela ocasião.