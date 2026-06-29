Organização Internacional de Caridade, dos Emirados, reforma complexo educacional e reforça setor de saúde na Síria

AJMAN, 29 de junho de 2026 (WAM) – Por orientação do xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ajman, a Organização Internacional de Caridade (ICO, na sigla em inglês) continua implementando projetos humanitários e de desenvolvimento na Síria como parte de seus esforços para apoiar as comunidades e melhorar a qualidade de vida por meio de iniciativas nas áreas de educação e saúde.

Nesse contexto, a organização anunciou a conclusão das obras de reabilitação do Complexo Educacional Al-Lataminah, na província de Hama. O complexo reúne cinco escolas e deverá funcionar como um centro de ensino voltado à promoção da educação e do conhecimento, oferecendo um ambiente adequado para os estudantes.

Na área da saúde, a Organização Internacional de Caridade apoiou o Hospital Nacional de Raqqa com o fornecimento de equipamentos e suprimentos médicos para as alas de maternidade e pediatria, incluindo leitos de terapia intensiva, ventiladores, aparelho de ultrassom para ginecologia, analisadores de eletrólitos, unidade de eletrocautério, laboratório de análises clínicas e uma central de oxigênio.

Os departamentos de pediatria e neonatologia também receberam ventiladores, incubadoras, focos cirúrgicos, aparelhos de anestesia, equipamentos de sucção, monitores de pacientes, otoscópios, localizadores de veias e termômetros sem contato, reforçando a capacidade do hospital de prestar atendimento integrado.

O secretário-geral da organização, Khalid Abdulwahab Al Khaja, afirmou que os projetos refletem o compromisso do xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi com a implementação de iniciativas humanitárias voltadas à melhoria das condições de vida das pessoas em situação de vulnerabilidade e ao fortalecimento das bases da estabilidade e do desenvolvimento das comunidades.

Al Khaja expressou ainda profundo agradecimento ao governante de Ajman pelo apoio contínuo aos projetos humanitários, especialmente na Síria, incluindo iniciativas educacionais e o fortalecimento de unidades de saúde essenciais, que devolvem esperança às pessoas necessitadas e contribuem para melhorar sua qualidade de vida.