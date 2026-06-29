Polícia de Sharjah adota pacote de incentivos para empresas

SHARJAH, 29 de junho de 2026 (WAM) – Como parte dos esforços do governo de Sharjah para apoiar as atividades econômicas e fortalecer o ambiente de investimentos, a Polícia de Sharjah passou a implementar um pacote de medidas de facilitação econômica aprovado pelo Conselho Executivo de Sharjah.

O pacote inclui isenções financeiras e redução de taxas com o objetivo de aliviar os custos para empresas e estabelecimentos comerciais. As medidas permanecerão em vigor por três meses a partir da entrada em vigor da decisão.

Entre os principais incentivos estão a redução de 50% nas taxas de renovação de autorizações de segurança para atividades comerciais, desconto de 50% nas taxas de assinatura dos sistemas de segurança da polícia e redução de 50% no valor de infrações e multas aplicadas a empresas. O pacote também prevê desconto de 20% nas taxas de programas obrigatórios de treinamento para empresas, incluindo o Programa de Segurança e Saúde Ocupacional.

As medidas também incluem uma série de isenções e exceções regulatórias. Entre elas estão a isenção de taxas para emissão de certificados de licenças comerciais no setor de transporte; a dispensa do limite de idade e da exigência de inspeção completa para veículos pertencentes a locadoras, instituições de ensino, escolas e empresas que operam ônibus alugados; isenção, por um ano, de infrações relacionadas ao código de trânsito, com possibilidade de parcelamento das multas remanescentes após esse período; dispensa das multas por atraso na renovação do registro de veículos vencidos há até um ano; e autorização para que veículos pesados continuem operando em horários restritos em projetos, mediante aprovação prévia.