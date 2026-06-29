Emirados Árabes Unidos autorizam retomada de viagens de cidadãos ao Líbano

ABU DHABI, 29 de junho de 2026 (WAM) – O Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos anunciou que cidadãos do país poderão voltar a viajar para o Líbano a partir desta segunda-feira (29).

O ministério ressaltou que o registro no serviço Twajudi é obrigatório antes da viagem. Os cidadãos dos Emirados Árabes Unidos não poderão deixar o país por seus pontos de saída sem a conclusão do cadastro. O descumprimento da exigência poderá resultar na suspensão dos procedimentos de viagem e em responsabilização legal.

Os viajantes também deverão fornecer todas as informações exigidas pelo serviço Twajudi, incluindo o local de hospedagem no Líbano e contatos de emergência, informar ao ministério o retorno aos Emirados Árabes Unidos por meio do serviço e atualizar seus dados sempre que houver alterações. Em caso de emergência, os cidadãos deverão entrar em contato com o ministério pelo telefone de emergência para cidadãos no exterior.