Ouro tem maior queda mensal desde outubro de 2008

CAPITAIS, 30 de junho de 2026 (WAM) – Os preços do ouro caíram mais de 1% nesta terça-feira (30) e caminham para registrar a maior queda mensal desde outubro de 2008.

O ouro à vista recuou 1,5%, para US$ 3.956,92 por onça, às 2h21 GMT, acumulando perda de 12,7% no mês, no que poderá representar o quarto mês consecutivo de desvalorização. Os contratos futuros do ouro para entrega em agosto nos Estados Unidos caíram 1,7%, para US$ 3.969,30.

A prata à vista recuou 2%, para US$ 57,13 por onça; a platina perdeu 1,1%, para US$ 1.557,21; e o paládio caiu 0,4%, para US$ 1.208,17. Os três metais também caminhavam para fechar o trimestre e o mês em baixa.