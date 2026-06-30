Líderes dos Emirados Árabes Unidos felicitam presidente da República Democrática do Congo pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 30 de junho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagem de felicitações ao presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, por ocasião do Dia da Independência do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens de felicitações ao presidente Félix Tshisekedi e à primeira-ministra, Judith Suminwa Tuluka, pela ocasião.