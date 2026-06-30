Primeiro trem de passageiros da Etihad Rail vindo de Fujairah chega a Abu Dhabi

ABU DHABI, 30 de junho de 2026 (WAM) – O primeiro trem de passageiros da Etihad Rail chegou nesta terça-feira (30) a Abu Dhabi vindo de Fujairah, marcando um importante avanço na rede nacional de transporte dos Emirados Árabes Unidos.

A viagem inaugural de teste partiu da estação de Fujairah e chegou à estação Mohamed bin Zayed City, em Abu Dhabi, em meio a celebrações que marcaram a ocasião. Os passageiros manifestaram orgulho por participar da primeira viagem histórica e destacaram a experiência oferecida pelo trem, que combina rapidez, conforto e confiabilidade.

A operação experimental marca o início de uma nova etapa da rede ferroviária nacional dos Emirados Árabes Unidos. A partir de 30 de setembro, o serviço de passageiros será ampliado para conectar Abu Dhabi, Dubai, Al Dhaid e Fujairah. Em seguida, a rede será estendida à região de Al Dhafra, em dezembro de 2026, e a Sharjah, em março de 2027.