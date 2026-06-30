Emirados Árabes Unidos reduzem preços dos combustíveis para julho

ABU DHABI, 30 de junho de 2026 (WAM) – O Comitê de Preços de Combustíveis dos Emirados Árabes Unidos aprovou a redução dos preços dos combustíveis para julho de 2026, em relação aos valores praticados em junho, refletindo as mudanças no mercado internacional.

Os novos preços serão de AED 3,40 por litro para a gasolina Super 98; AED 3,29 para a gasolina Special 95; AED 3,21 para a gasolina E-Plus 91; e AED 3,60 para o diesel.

A redução deverá diminuir os custos operacionais de diversos setores da economia, especialmente os de transporte e logística, além de beneficiar motoristas e empresas ligadas ao transporte e às cadeias de suprimentos.