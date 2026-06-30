Emirados Árabes Unidos condenam ataques de Israel em Quneitra e Daraa e reiteram apoio à soberania da Síria

ABU DHABI, 30 de junho de 2026 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência os ataques de Israel, incluindo incursões em território sírio nas províncias de Quneitra e Daraa e o bombardeio da região com artilharia, e reiteraram sua rejeição a qualquer violação da soberania da Síria ou ameaça à sua segurança e estabilidade.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que as incursões contínuas de Israel em território sírio constituem uma violação flagrante do direito internacional e do Acordo de Desengajamento de 1974 entre Síria e Israel, que o governo israelense está obrigado a respeitar.

O ministério reafirmou a posição dos Emirados Árabes Unidos em apoio à estabilidade e à integridade territorial da Síria, destacando sua solidariedade ao povo sírio e o apoio a todos os esforços voltados a atender às aspirações da população por segurança, paz, dignidade, convivência pacífica e desenvolvimento.

Os Emirados Árabes Unidos também conclamaram a comunidade internacional a agir imediatamente para interromper os repetidos ataques ao território sírio e conter a escalada e quaisquer ações que possam aumentar as tensões na região e ameaçar a paz e a segurança regionais e internacionais.