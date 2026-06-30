Ministério do Interior discute cooperação com polícia de Portugal no combate a fraudes cibernéticas

ABU DHABI, 30 de junho de 2026 (WAM) – O Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos realizou uma reunião virtual com uma delegação da polícia de Portugal para trocar experiências no combate às fraudes cibernéticas, discutindo boas práticas e soluções tecnológicas inovadoras na área.

O ministério destacou que o combate às fraudes cibernéticas exige esforços coordenados, maior cooperação internacional e compartilhamento de conhecimento entre órgãos públicos e o setor privado, contribuindo para o fortalecimento dos sistemas de proteção digital e da confiança da população no ambiente digital.

A pasta também ressaltou que sua participação na Aliança Global contra Golpes (GASA, na sigla em inglês) reflete o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com a ação internacional coordenada no combate às fraudes transnacionais, em apoio aos objetivos mais amplos do país na área de segurança digital.

A reunião abordou iniciativas e soluções tecnológicas voltadas à conscientização da população sobre os riscos das fraudes cibernéticas e os novos métodos utilizados por criminosos, além de mecanismos para ampliar as medidas de prevenção por meio do uso de tecnologias modernas.

Ao final do encontro, os dois lados reafirmaram a importância de manter a coordenação, a troca de conhecimentos e a busca por novas oportunidades de cooperação para combater as fraudes cibernéticas e desenvolver soluções capazes de proteger a população diante da evolução dessas ameaças.