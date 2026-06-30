Ajuda da Fundação Saud bin Rashid Al Mualla chega a Gaza

GAZA, 30 de junho de 2026 (WAM) – Um comboio de ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos transportando alimentos e fórmulas infantis doados pela Fundação Saud bin Rashid Al Mualla para Caridade e Ação Humanitária chegou à Faixa de Gaza no âmbito da Operação 'Chivalrous Knight 3', por orientação do xeique Saud bin Rashid Al Mualla, membro do Conselho Supremo e governante de Umm Al Qaiwain. A ajuda faz parte dos esforços humanitários contínuos dos Emirados Árabes Unidos para apoiar o povo palestino e contribuir para aliviar seu sofrimento.

O comboio foi preparado no Centro Logístico de Ajuda Humanitária dos Emirados Árabes Unidos, em Al Arish, após a carga chegar por via aérea ao Aeroporto Internacional de Sharjah. A equipe humanitária dos Emirados Árabes Unidos realizou a triagem, o carregamento e a preparação dos suprimentos por meio de um sistema logístico integrado, garantindo sua rápida entrega à Faixa de Gaza para atender às crescentes necessidades humanitárias e apoiar a distribuição da ajuda aos beneficiários.

A assistência reforça o compromisso do xeique Saud bin Rashid Al Mualla com o apoio aos esforços humanitários e de socorro dos Emirados Árabes Unidos e com o fornecimento de ajuda essencial ao povo palestino na Faixa de Gaza para contribuir com o alívio de seu sofrimento.

Por meio da operação, os Emirados Árabes Unidos seguem implementando iniciativas humanitárias e de socorro em apoio ao povo palestino, reafirmando sua tradicional atuação de prestar assistência às pessoas em situação de necessidade e promover os valores da solidariedade e da cooperação humanitária.