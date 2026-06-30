Egito reafirma apoio à ampliação da cooperação com empresas dos Emirados do setor de energia

CAIRO, 30 de junho de 2026 (WAM) – O ministro do Petróleo e Recursos Minerais do Egito, Karim Badawi, reafirmou o compromisso de seu país de fortalecer a cooperação com empresas dos Emirados Árabes Unidos que atuam no setor de energia e de oferecer um ambiente de investimento estável e atrativo para apoiar a expansão de seus investimentos no Egito, contribuindo para aumentar a produção de petróleo e gás e promover interesses comuns.

A declaração foi feita durante reunião com Richard Hall, diretor-presidente da Dana Gas, empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos, para analisar as operações da companhia no Egito e seus planos de ampliar atividades de exploração, desenvolvimento e produção, incluindo o aumento da produção de gás natural em suas concessões terrestres no Delta do Nilo.

Badawi reafirmou o compromisso do governo de apoiar programas de perfuração, exploração e desenvolvimento, aumentar a produção dos campos existentes e acelerar o desenvolvimento de novas descobertas. Expressou também o apreço do Egito por sua parceria estratégica de longa data com a Dana Gas e ressaltou que o ministério continuará apoiando seus parceiros e contribuindo para enfrentar desafios.

O ministro acrescentou que o Egito está ampliando o uso de tecnologias avançadas de produção, incluindo perfuração horizontal e fraturamento hidráulico, para elevar a produção e maximizar a recuperação das reservas.

Hall elogiou o apoio prestado pelo Ministério do Petróleo e Recursos Minerais e por suas entidades afiliadas, observando que o mais recente programa de perfuração da empresa aumentou suas reservas comprovadas de gás entre 20% e 25%.

Ele afirmou que os resultados levaram a Dana Gas a acrescentar mais dois poços ao seu programa de exploração, com o objetivo de acelerar a produção e maximizar o potencial de suas áreas de concessão no Egito.

Hall também manifestou confiança no futuro do setor petrolífero do Egito e elogiou a melhoria contínua do ambiente de investimentos do país.