Ministro do Comércio Exterior discursa na Cúpula do Mercosul em nome do presidente dos Emirados Árabes Unidos

ASSUNÇÃO, Paraguai, 1º de julho de 2026 (WAM) – Em nome do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o ministro do Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, participou da Cúpula do Mercosul, realizada em Assunção, capital do Paraguai, que reuniu líderes e chefes de governo dos países-membros e parceiros do bloco.

Ao discursar na cúpula, Al Zeyoudi transmitiu aos líderes do Mercosul as saudações de Mohamed bin Zayed Al Nahyan, juntamente com seus votos de progresso e prosperidade para os países do bloco.

O ministro reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de fortalecer a cooperação com o Mercosul e consolidar uma parceria estratégica, considerada pelo país um pilar central de um futuro econômico compartilhado.

Em seu discurso, Al Zeyoudi afirmou que o mundo passa por rápidas transformações geopolíticas que estão remodelando a economia global, criando uma oportunidade para que os Emirados Árabes Unidos e os países do Mercosul construam uma parceria econômica equilibrada e sustentável, baseada em interesses comuns e em uma visão compartilhada de futuro.

O ministro destacou a importância de direcionar investimentos estratégicos para tecnologias modernas, indústrias do futuro e novas fontes de energia, além de investir em capacitação e conhecimento como base para o crescimento econômico sustentável. Ressaltou ainda que o comércio continua sendo o principal motor do crescimento, da inovação e da diversificação econômica.

Al Zeyoudi acrescentou que os Emirados Árabes Unidos reafirmam seu compromisso de concluir um Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA, na sigla em inglês) com o bloco, considerado um marco estratégico para que as duas partes possam explorar plenamente o potencial de sua relação econômica.

Segundo o ministro, o comércio não petrolífero entre os Emirados Árabes Unidos e os países do Mercosul alcançou US$ 6,2 bilhões em 2025, enquanto investimentos e projetos conjuntos geraram benefícios concretos para as economias dos países-membros do bloco.

Al Zeyoudi explicou que as discussões entre os Emirados Árabes Unidos e o Mercosul vão além da identificação de novas áreas de cooperação e buscam definir a próxima etapa da parceria, incluindo o fortalecimento da resiliência das cadeias de valor de alimentos, o apoio à transição energética e o desenvolvimento de conexões logísticas que abram novos mercados para indústrias e exportadores de ambos os lados.

O ministro observou ainda que os acontecimentos geopolíticos dos últimos quatro meses reforçaram a importância de parcerias internacionais sólidas e da preservação de um sistema global de comércio aberto e baseado em regras internacionais. Segundo ele, chegou o momento de os Emirados Árabes Unidos e o Mercosul construírem uma parceria que reflita as ambições de suas economias, gere benefícios sustentáveis para o setor empresarial e favoreça suas populações.

A participação dos Emirados Árabes Unidos na Cúpula do Mercosul faz parte da estratégia do país de ampliar sua rede de acordos de parceria econômica com grandes blocos econômicos e fortalecer sua presença nos mercados globais, em linha com sua visão de consolidar o comércio e os investimentos como motores do crescimento sustentável.