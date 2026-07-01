Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e do Chade discutem fortalecimento da cooperação

ABU DHABI, 1º de julho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o presidente do Chade, Mahamat Idriss Déby Itno, que faz uma visita de trabalho ao país.

Os dois líderes analisaram as relações bilaterais em diversos setores, especialmente economia, comércio, desenvolvimento e energia renovável, e discutiram formas de ampliar a cooperação em apoio às prioridades comuns de desenvolvimento. Ambos reafirmaram o compromisso de fortalecer mais de 50 anos de relações bilaterais por meio de iniciativas voltadas ao crescimento sustentável e à promoção da prosperidade e do bem-estar dos dois países.

A reunião também abordou as negociações em andamento sobre um Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA, na sigla em inglês) entre os Emirados Árabes Unidos e o Chade, que, uma vez assinado, deverá estabelecer um importante marco para ampliar a cooperação econômica entre os setores público e privado dos dois países.

Mohamed bin Zayed e Déby Itno também discutiram diversos temas regionais e internacionais de interesse mútuo.

Ao chegar aos Emirados Árabes Unidos, o presidente do Chade foi recebido no Aeroporto Al Bateen, em Abu Dhabi, pelo vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Também participaram da reunião o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan; o ministro de Estado, xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan; o secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali bin Hammad Al Shamsi; o embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Chade, Rashid Saeed Al Shamsi; e outras autoridades.