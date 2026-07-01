Etihad Airways amplia voos para Bruxelas, Daca, Cracóvia, Palma de Maiorca e Zanzibar

ABU DHABI, 1º de julho de 2026 (WAM) – A Etihad Airways anunciou a ampliação da capacidade em sua malha aérea diante da forte demanda, com aumento das frequências para Bruxelas e Cracóvia, transformação da rota Abu Dhabi–Daca em operação permanente e extensão dos voos sazonais para Zanzibar e Palma de Maiorca.

A rota Abu Dhabi–Daca, inaugurada em 26 de junho com voo inaugural lotado, passará a operar durante todo o ano em razão da demanda. O serviço é realizado quatro vezes por semana com aeronaves Boeing 777, equipadas com 28 assentos na classe executiva e 374 na econômica, atendendo à numerosa comunidade de Bangladesh nos Emirados Árabes Unidos e transportando carga no porão das aeronaves para apoiar o comércio entre os dois países.

O serviço sazonal entre Abu Dhabi e Zanzibar foi estendido até 31 de março de 2027, em vez de terminar em setembro, devido à forte demanda pelo destino no oceano Índico. Já a rota sazonal entre Abu Dhabi e Palma de Maiorca, operada com aeronaves A321LR, foi prorrogada até 18 de outubro de 2026.

A ligação entre Abu Dhabi e Cracóvia passará de três para quatro voos semanais a partir de 27 de julho de 2026, após o aumento da demanda por viagens ao sul da Polônia. Operada com aeronaves A321LR, a rota sazonal conecta Abu Dhabi a uma das principais cidades culturais da Europa.

A partir de 15 de dezembro de 2026, a frequência entre Abu Dhabi e Bruxelas passará de sete para 11 voos semanais, com a inclusão de quatro frequências operadas por aeronaves Airbus A321LR de três classes: primeira classe, executiva e econômica.

O diretor de Receita e Comercial da Etihad Airways, Arik De, afirmou que a demanda superou as expectativas da companhia em mercados como Bruxelas, Daca, Cracóvia, Zanzibar e Palma de Maiorca.

"A resposta dos nossos passageiros superou nossas expectativas, com forte demanda em mercados bastante distintos, de Bruxelas e Daca a Cracóvia, Zanzibar e Palma. Estamos respondendo a essa demanda com o aumento da capacidade onde ela é mais intensa. Esses voos adicionais e a extensão dos serviços sazonais levarão mais visitantes a Abu Dhabi e reforçarão as conexões em nossa crescente rede global", afirmou.