Líderes dos Emirados Árabes Unidos felicitam governadora-geral do Canadá pelo Dia Nacional

ABU DHABI, 1º de julho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações à governadora-geral do Canadá, Louise Arbour, por ocasião do Dia Nacional do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens de felicitações à governadora-geral e ao primeiro-ministro, Mark Carney, pela ocasião.