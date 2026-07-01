Cia aérea flydubai inicia voos diretos diários para Bangcoc

DUBAI, 1º de julho de 2026 (WAM) – A flydubai iniciou nesta quarta-feira (1º) a operação de voos diários para o Aeroporto Internacional Don Mueang (DMK), em Bangcoc, seu segundo destino na Tailândia, ao lado de Krabi.

O voo inaugural partiu do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Dubai (DXB), ampliando as opções de conexão para um dos destinos mais procurados do Sudeste Asiático. A aeronave foi recebida em Bangcoc com a tradicional saudação de jatos d'água e uma cerimônia de boas-vindas promovida por autoridades locais.

O início da operação complementa os voos diretos da companhia para Krabi e representa mais um passo na expansão da malha da flydubai, em resposta à forte demanda por viagens entre os Emirados Árabes Unidos e a Tailândia.

A rota para Bangcoc integra a parceria de compartilhamento de voos (codeshare) entre flydubai e Emirates, permitindo aos passageiros realizar conexões por Dubai com uma única passagem, despacho da bagagem até o destino final e acesso à rede combinada das duas companhias.

"Estamos satisfeitos em celebrar o início dos voos diários para Bangcoc, ampliando ainda mais nossa rede na Tailândia. O país continua sendo um destino importante para viagens de lazer e de negócios, e nossa operação direta para o Aeroporto Internacional Don Mueang, que oferece acesso conveniente ao centro de Bangcoc, cria uma nova porta de entrada para a capital tailandesa. A iniciativa beneficiará nossos clientes, apoiará o crescimento dos fluxos de comércio e turismo e reforçará a posição de Dubai como um dos principais centros globais da aviação", afirmou o CEO da flydubai, Ghaith Al Ghaith.

A chefe da Autoridade de Turismo da Tailândia (TAT), Thapanee Kiatphaibool, afirmou que o voo inaugural entre Dubai e Don Mueang fortalecerá a conectividade aérea. Segundo ela, a operação diária com aeronaves Boeing 737 MAX acrescentará capacidade necessária ao mercado tailandês durante o verão.

Bangcoc é o mais novo destino da malha da flydubai, após o lançamento recente de voos para Benghazi, na Líbia, e antes do início das operações para Pokhara, no Nepal, previsto para setembro, refletindo a estratégia da companhia de ampliar sua presença em mercados com menor oferta de voos.