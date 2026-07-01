Ministro do Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos se reúne com presidente do Uruguai e autoridades da América Latina e do Caribe

ASSUNÇÃO, 1º de julho de 2026 (WAM) – O ministro do Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, reuniu-se com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, à margem da participação do país na Cúpula do Mercosul, em Assunção, capital do Paraguai.

Durante o encontro, Al Zeyoudi transmitiu ao presidente Orsi as saudações da liderança dos Emirados Árabes Unidos e seus votos de contínuo progresso e prosperidade para o Uruguai.

Orsi reafirmou o interesse de seu país em fortalecer a parceria econômica com os Emirados Árabes Unidos e em trabalhar conjuntamente para ampliar a cooperação em áreas estratégicas de interesse comum.

Na presença da embaixadora dos Emirados Árabes Unidos no Paraguai, Al Saghira Al Ahbabi, os dois lados discutiram oportunidades de cooperação em setores estratégicos, entre eles segurança alimentar, logística, energias renováveis e centros de dados.

À margem da cúpula, Al Zeyoudi também realizou uma série de reuniões com altas autoridades governamentais, entre elas o ministro das Relações Exteriores e Assuntos da Caricom de Trinidad e Tobago, Sean Sobers; o secretário permanente do Ministério das Relações Exteriores e Assuntos da Caricom de Trinidad e Tobago, embaixador Randall Karim; o ministro das Relações Exteriores do Chile, Francisco Pérez MacKenna; o ministro das Relações Exteriores da Bolívia, Fernando Aramayo; o ministro das Relações Exteriores do Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez; o vice-ministro boliviano do Comércio Exterior, Investimentos Estrangeiros e Integração, Rodrigo Arce; e o chefe de gabinete do Ministério das Relações Exteriores da Bolívia, Fernando Ávila.

As reuniões concentraram-se na identificação de oportunidades de cooperação em setores econômicos estratégicos de interesse comum, incluindo tecnologia, centros de dados, logística, serviços financeiros, serviços digitais, saúde, energias renováveis e indústria de alimentos.

Al Zeyoudi afirmou que as reuniões bilaterais realizadas à margem da Cúpula do Mercosul refletem o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de construir parcerias econômicas de alta qualidade com os países da América Latina e do Caribe, em linha com a estratégia do país de ampliar sua rede de parceiros comerciais e de investimento e fortalecer a cooperação com mercados promissores.

O ministro acrescentou que os encontros representam uma plataforma importante para transformar ambições compartilhadas em projetos concretos e parcerias de longo prazo em setores prioritários, como tecnologia, logística, energias renováveis, segurança alimentar, economia digital e centros de dados. Segundo ele, as reuniões também reafirmam o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de ampliar o diálogo econômico com seus parceiros, explorar novas oportunidades que apoiem o crescimento sustentável, fortalecer os fluxos de comércio e investimento e contribuir para a prosperidade compartilhada.

Al Zeyoudi destacou que os Emirados Árabes Unidos consideram os países da América Latina e do Caribe parceiros estratégicos com significativo potencial econômico, observando que a próxima etapa será baseada nos resultados desses encontros, por meio do fortalecimento da cooperação entre os setores público e privado e do avanço de projetos conjuntos de investimento que atendam aos interesses mútuos e aprofundem a integração econômica entre as duas partes.

As reuniões fazem parte dos esforços dos Emirados Árabes Unidos para ampliar a cooperação econômica com os países da América Latina e do Caribe, fortalecer parcerias já existentes e explorar novas oportunidades em setores prioritários que apoiem o crescimento sustentável, promovam interesses comuns e reforcem a presença econômica e comercial do país no cenário internacional.