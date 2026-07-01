Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e da Síria conversam por telefone

ABU DHABI, 1º de julho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu um telefonema do presidente da Síria, Ahmed Al Sharaa.

Os dois líderes discutiram as relações fraternas entre os Emirados Árabes Unidos e a Síria e formas de fortalecer a cooperação, especialmente nas áreas de desenvolvimento, economia e investimentos, em apoio às prioridades de desenvolvimento dos dois países. Também trocaram opiniões sobre uma série de questões regionais de interesse comum, em especial os acontecimentos no Oriente Médio e os esforços em andamento para fortalecer a segurança, a estabilidade e a paz na região em benefício de todos os seus povos.