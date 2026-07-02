Petróleo fecha em queda de mais de 1%

NOVA YORK, 2 de julho de 2026 (WAM) – Os preços do petróleo fecharam em queda superior a 1% nesta quinta-feira (2), após o otimismo em relação às negociações entre Estados Unidos e Irã reduzir as preocupações com a oferta da commodity.

O barril do petróleo Brent recuou US$ 1,38, ou 1,89%, para fechar a US$ 71,57. Já o petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, caiu US$ 0,92, ou 1,32%, encerrando o dia a US$ 68,58 por barril. Ambos os contratos atingiram os menores níveis em mais de quatro meses.