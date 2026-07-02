Ouro amplia ganhos com queda dos preços do petróleo

ABU DHABI, 2 de julho de 2026 (WAM) – Os preços do ouro ampliaram os ganhos nesta quinta-feira (2), beneficiados pela queda dos preços do petróleo.

O ouro à vista subiu 0,8%, para US$ 4.063,56 por onça, depois de chegar a US$ 4.114,99 por onça na quarta-feira (1º), maior nível desde 23 de junho. Os contratos futuros do ouro para entrega em agosto nos Estados Unidos recuaram ligeiramente, 0,2%, para US$ 4.075,60.

A prata à vista subiu 1%, para US$ 59,76 por onça; a platina avançou 0,4%, para US$ 1.583,05; e o paládio teve alta de 1,1%, para US$ 1.223,80.