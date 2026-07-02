Presidente dos Emirados Árabes Unidos reestrutura Conselho Internacional Humanitário e Filantrópico

ABU DHABI, 2 de julho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, emitiu o Decreto Federal nº 94 de 2026, que reestrutura o Conselho Internacional Humanitário e Filantrópico sob a presidência do xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para o Desenvolvimento e Assuntos dos Mártires.

Pelo decreto, o conselho será composto pelo ministro do Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi; pela ministra de Estado para Cooperação Internacional, Reem bint Ebrahim Al Hashimy; pelo ministro de Estado no Ministério das Relações Exteriores, xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan; pelo ministro de Estado no Ministério das Relações Exteriores, Saeed bin Mubarak Al Hajeri; pelo secretário-geral da Erth Zayed Philanthropies, Mugheer Khamis Al Khaili; pelo presidente da Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos, Tareq Ahmed Al Ameri; e pelo diretor-geral do Fundo de Abu Dhabi para o Desenvolvimento, Mohamed Saif Al Suwaidi.

O Conselho Internacional Humanitário e Filantrópico foi criado em janeiro de 2024 por decreto federal. O conselho se reporta ao presidente da Corte Presidencial e tem mandato para supervisionar todos os assuntos relacionados à ajuda humanitária internacional.