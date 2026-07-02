Enviado do ministro das Relações Exteriores para os Estados do Caribe e do Pacífico visita Belize para fortalecer cooperação bilateral

ABU DHABI, 2 de julho de 2026 (WAM) – O enviado do ministro das Relações Exteriores para os Estados do Caribe e do Pacífico, Omar Shehadeh, concluiu uma visita oficial a Belize, onde discutiu formas de fortalecer as relações bilaterais e ampliar a cooperação entre os dois países em áreas prioritárias.

Durante a visita, Shehadeh, acompanhado pelo embaixador não residente dos Emirados Árabes Unidos em Belize, Salem Rashed Al Owais, reuniu-se com o primeiro-ministro de Belize, John Briceño, e com a diretora-executiva do Ministério das Relações Exteriores e Comércio Exterior, Amalia Mai. Os encontros abordaram oportunidades para ampliar a cooperação bilateral e permitiram a troca de opiniões sobre temas de interesse comum, especialmente transformação digital e a proposta de Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA) entre os Emirados Árabes Unidos e a Comunidade do Caribe (Caricom).

Ao comentar o encerramento da visita, Shehadeh afirmou que as conversas com o governo de Belize demonstraram a sólida base sobre a qual se constrói a relação bilateral. "A proposta de CEPA entre os Emirados Árabes Unidos e a Caricom representa uma oportunidade para abrir novos caminhos para o comércio e os investimentos, e estamos comprometidos em trabalhar em estreita colaboração com Belize e seus parceiros regionais para desenvolver um acordo que gere benefícios econômicos duradouros", disse.

As discussões também trataram da proposta de CEPA entre os Emirados Árabes Unidos e a Caricom, incluindo seu potencial para ampliar os laços comerciais e de investimento, fortalecer a cooperação econômica e criar novas oportunidades para o crescimento e o desenvolvimento sustentáveis na região do Caribe.

A visita também serviu para destacar iniciativas internacionais que serão sediadas pelos Emirados Árabes Unidos e para convidar representantes dos países parceiros a participar de eventos importantes, entre eles a Conferência das Nações Unidas sobre a Água de 2026, que será coorganizada pelos Emirados Árabes Unidos e pelo Senegal ainda este ano. Shehadeh destacou o papel da conferência no fortalecimento da cooperação internacional em segurança hídrica e desenvolvimento sustentável, inclusive para os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento do Caribe.