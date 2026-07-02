Emirados Árabes Unidos e Argentina discutem o fortalecimento da parceria comercial e de investimentos

BUENOS AIRES, 2 de julho de 2026 (WAM) – O ministro do Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, reuniu-se com autoridades do governo e representantes do setor privado da Argentina para discutir formas de fortalecer as relações comerciais e de investimento entre os países. Durante os encontros, as duas partes debateram maneiras de ampliar o papel do setor privado na construção de parcerias de alta qualidade que contribuam para o crescimento econômico sustentável.

As reuniões ocorreram durante visita oficial de Al Zeyoudi ao país como parte da iniciativa UAE Trade Days, acompanhada por uma delegação econômica de alto nível composta por autoridades governamentais, empresários e representantes de empresas emiradenses que atuam em setores estratégicos.

Al Zeyoudi também realizou uma série de encontros com integrantes do governo argentino e líderes empresariais, entre eles o secretário de Relações Econômicas Internacionais da Argentina, Pablo Quirno Magrane, além de outras autoridades e representantes da comunidade empresarial.

As conversas abordaram formas de aprofundar a cooperação em tecnologia, energias renováveis, logística e comércio, além de ampliar as relações comerciais e de investimento entre os dois países. Os encontros refletiram a solidez da parceria estratégica entre os Emirados Árabes Unidos e a Argentina e o compromisso de ambas as partes em fortalecê-la, em linha com a estratégia emiradense de ampliar sua rede global de comércio e consolidar parcerias econômicas com países da América Latina.

A visita à capital argentina incluiu uma rodada de negócios que reuniu investidores e empresários dos Emirados Árabes Unidos e da Argentina para discutir oportunidades de comércio e investimento nos dois mercados e explorar novas possibilidades de cooperação entre empresas, com o objetivo de ampliar os fluxos de investimento, aumentar o intercâmbio comercial e impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável.

Al Zeyoudi afirmou que a Argentina é um dos principais parceiros comerciais dos Emirados Árabes Unidos na América Latina. Destacou que os dois países compartilham uma visão comum para fortalecer a cooperação econômica, comercial e de investimentos em setores estratégicos.

"Nossas relações bilaterais registraram um crescimento significativo nos últimos anos, refletido na expansão do comércio e na ampliação da cooperação para áreas como agricultura, segurança alimentar, energia, mineração, ciência, tecnologia e infraestrutura", afirmou.

O ministro ressaltou que a visita demonstra o compromisso dos dois países em fortalecer a parceria econômica e aproveitar suas vantagens competitivas. Segundo ele, a Argentina possui grande potencial nos setores de agricultura, indústria de alimentos e tecnologia avançada, enquanto os Emirados Árabes Unidos oferecem um ambiente de investimentos de padrão internacional, uma localização estratégica que conecta mercados globais e ampla experiência em energias renováveis, logística, economia do conhecimento e inteligência artificial.

"Nossas conversas com a Argentina refletem uma visão renovada e compartilhada de crescimento econômico e benefícios mútuos. Ao aproveitar os pontos fortes de ambos os países, podemos abrir novos caminhos para o comércio e a inovação que beneficiem nossas economias", disse.

Al Zeyoudi acrescentou que os encontros entre a delegação emiradense e empresários e investidores dos dois países ajudaram a identificar novas oportunidades de investimento e fortaleceram o diálogo com o setor privado, reafirmando o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de apoiar as empresas como parceiras fundamentais para o avanço da cooperação econômica.

O comércio não petrolífero entre os Emirados Árabes Unidos e a Argentina alcançou US$ 767,5 milhões em 2025, alta de 42,6% em relação a 2024, refletindo o potencial de expansão das relações comerciais, especialmente nos setores de segurança alimentar, agricultura, energias renováveis e tecnologia avançada.

A visita à Argentina faz parte da estratégia dos Emirados Árabes Unidos de ampliar sua presença econômica nos mercados internacionais por meio do programa de Acordos de Parceria Econômica Abrangente (CEPA), lançado em setembro de 2021 e que já resultou na assinatura de acordos com países da Ásia, África, Europa e Américas para estimular o comércio e os investimentos.

Os Emirados Árabes Unidos continuam consolidando sua posição como centro global de comércio e investimentos por meio do compromisso com um sistema comercial livre, aberto e baseado em regras. O país já superou, seis anos antes do previsto, a meta de elevar o comércio exterior não petrolífero para US$ 1 trilhão. Segundo o governo emiradense, os resultados da visita à Argentina criam as bases para uma parceria econômica mais profunda e para novas oportunidades de crescimento e prosperidade compartilhados entre os dois países.