Governante de Ras Al Khaimah recebe embaixadores de países da América Latina e do Caribe

RAS AL KHAIMAH, 2 de julho de 2026 (WAM) – O governante de Ras Al Khaimah, xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, recebeu nesta quinta-feira (2), em seu palácio na Cidade Saqr bin Mohammed, embaixadores de países da América Latina e do Caribe, além de representantes de suas missões diplomáticas credenciadas nos Emirados Árabes Unidos.

O xeique Saud deu as boas-vindas aos embaixadores e representantes diplomáticos e discutiu com eles formas de fortalecer e ampliar a cooperação em diversas áreas, de maneira a atender aos interesses mútuos e consolidar as parcerias existentes.

O governante reafirmou o compromisso de Ras Al Khaimah de ampliar a cooperação com os países da América Latina e do Caribe, especialmente nas áreas de economia, investimentos, comércio e turismo, além de explorar oportunidades promissoras e construir parcerias estratégicas de longo prazo alinhadas às prioridades de desenvolvimento e voltadas para o progresso e a prosperidade compartilhada.

Os embaixadores e representantes diplomáticos agradeceram ao governante de Ras Al Khaimah pela recepção e pela hospitalidade. Destacaram as relações estreitas e em constante fortalecimento entre seus países e os Emirados Árabes Unidos, bem como os avanços alcançados por Ras Al Khaimah em diferentes setores.

Os diplomatas também reafirmaram o compromisso de seus países de aprofundar a cooperação e ampliar as oportunidades de parceria em benefício dos interesses mútuos.