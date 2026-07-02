Liderança dos Emirados Árabes Unidos parabeniza nova primeira-ministra da Coreia do Sul

ABU DHABI, 2 de julho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações a Han Seong-sook por sua nomeação como primeira-ministra da República da Coreia.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens de felicitações a Han Seong-sook.