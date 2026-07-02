Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe primeiro-ministro do Governo de Unidade Nacional da Líbia

ABU DHABI, 2 de julho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o primeiro-ministro do Governo de Unidade Nacional da Líbia, Abdul Hamid Dbeibeh, que faz uma visita de trabalho ao país.

Os dois discutiram as relações bilaterais e formas de ampliar a cooperação em apoio aos interesses mútuos e ao bem-estar dos dois países. Durante o encontro, também trocaram opiniões sobre uma série de questões regionais, incluindo os desdobramentos no Oriente Médio e os esforços em curso para promover a paz duradoura e a estabilidade na região em benefício de seus povos.

O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; o ministro de Estado, xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan; o secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali bin Hammad Al Shamsi; o presidente do Escritório Presidencial para Assuntos Estratégicos e do Escritório Executivo de Abu Dhabi, Ahmed Mubarak Al Mazrouei; além de outras autoridades, participaram da reunião.