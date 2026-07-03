Ouro sobe mais de 1% e caminha para a primeira alta semanal em cinco semanas

ABU DHABI, 3 de julho de 2026 (WAM) – Os preços do ouro subiram mais de 1% nesta sexta-feira (3) e caminham para registrar a primeira alta semanal em cinco semanas, à medida que os investidores reduziram as expectativas de novos aumentos dos juros nos Estados Unidos.

O ouro à vista avançava 1,3%, para US$ 4.177,31 por onça, às 4h16 GMT, atingindo o maior nível desde 23 de junho. Os contratos futuros do ouro para entrega em agosto nos Estados Unidos subiam 1,6%, para US$ 4.190,70.

A prata à vista avançava 2,3%, para US$ 62,41 por onça; a platina ganhava 2,5%, para US$ 1.656,05; e o paládio subia 1%, para US$ 1.281. Os três metais eram negociados próximos dos níveis mais altos em mais de uma semana e caminhavam para fechar a semana em alta.