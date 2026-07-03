Conselho de Segurança Cibernética dos Emirados anuncia bloqueio de ataques cibernéticos contra o setor financeiro

ABU DHABI, 3 de julho de 2026 (WAM) – O Conselho de Segurança Cibernética dos Emirados Árabes Unidos anunciou nesta sexta-feira (3) que o sistema nacional de segurança cibernética bloqueou com sucesso uma série de ataques cibernéticos sofisticados contra instituições do setor financeiro, ajudando a proteger a infraestrutura digital crítica e a garantir a continuidade dos serviços.

Segundo o conselho, os ataques foram detectados e contidos de acordo com os protocolos nacionais de segurança cibernética, o que limitou seus impactos e preservou a estabilidade do ecossistema digital do país.

O órgão informou ainda que as equipes nacionais de monitoramento cibernético e de resposta a incidentes atuam ininterruptamente, dentro de uma estrutura nacional integrada e em estreita coordenação com autoridades competentes, instituições financeiras e parceiros estratégicos para detectar, analisar e responder rapidamente às ameaças cibernéticas, em conformidade com as melhores práticas e padrões internacionais.

De acordo com o conselho, os ataques incluíram tentativas de atingir sistemas digitais e infraestrutura tecnológica, realizar campanhas sofisticadas de phishing, explorar vulnerabilidades de segurança e disseminar programas maliciosos. O órgão acrescentou que os criminosos têm recorrido cada vez mais à inteligência artificial para desenvolver técnicas de ataque mais sofisticadas e complexas, refletindo a evolução do cenário global de ameaças cibernéticas enfrentado pelo setor financeiro.

O conselho informou que o sistema nacional de segurança cibernética continua adotando medidas preventivas, como monitoramento contínuo, compartilhamento de informações sobre ameaças, reforço da capacidade de preparação e aprimoramento dos mecanismos de detecção precoce e de resposta rápida para proteger ativos digitais, sistemas críticos e a confiabilidade dos serviços financeiros.

O órgão renovou o apelo para que todas as entidades cumpram as políticas e normas nacionais de segurança cibernética, reforcem as medidas preventivas, mantenham seus sistemas permanentemente atualizados e comuniquem imediatamente qualquer indício ou atividade cibernética suspeita pelos canais oficiais.

O Conselho de Segurança Cibernética afirmou que os Emirados Árabes Unidos dispõem, com o apoio de seu avançado sistema nacional de segurança cibernética e de suas parcerias estratégicas, de capacidades tecnológicas que permitem responder de forma eficaz à evolução das ameaças, reforçar a segurança do ciberespaço, preservar a estabilidade do setor financeiro, assegurar a continuidade dos serviços essenciais e manter a confiança dos clientes.