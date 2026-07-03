Emirados Árabes Unidos condenam atentado terrorista em Damasco

ABU DHABI, 3 de julho de 2026 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos condenaram nos termos mais veementes o atentado terrorista contra um café na capital da Síria, Damasco, que deixou mortos e feridos.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores reiterou a firme condenação do país a atos terroristas dessa natureza e sua rejeição a todas as formas de violência e terrorismo que busquem comprometer a segurança e a estabilidade. O ministério manifestou condolências e solidariedade às famílias das vítimas e ao governo e ao povo da Síria, além de desejar rápida recuperação aos feridos.