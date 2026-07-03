Emirados Árabes Unidos defendem cessar-fogo imediato no Sudão e ampliação do embargo de armas para proteger civis

GENEBRA, 3 de julho de 2026 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos afirmaram que a escalada dos confrontos em El Obeid e arredores reforça que não há solução militar para o conflito no Sudão e que o único caminho viável é um cessar-fogo imediato e incondicional, acompanhado de uma trégua humanitária urgente.

A posição foi apresentada durante sessão extraordinária do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas dedicada à situação na cidade de El Obeid.

Na declaração, os Emirados Árabes Unidos reiteraram a mais veemente condenação a todas as violações do direito internacional cometidas pelas duas partes em conflito no Sudão, incluindo ataques contra civis e infraestrutura civil.

O país também defendeu a ampliação do embargo de armas imposto pela Organização das Nações Unidas (ONU) para todo o território sudanês, classificando a medida como necessária para conter as hostilidades e garantir a proteção da população civil. Os Emirados Árabes Unidos ressaltaram ainda a importância de assegurar acesso humanitário seguro e sem restrições a todas as áreas afetadas.

Como integrante do chamado Quarteto para o Sudão (Sudan Quad), o país saudou os resultados da Conferência de Berlim, especialmente o espaço concedido à sociedade civil sudanesa, bem como os esforços em curso do Quinteto para impulsionar a participação de civis no processo político.

Ao concluir a declaração, os Emirados Árabes Unidos afirmaram que o principal objetivo da comunidade internacional deve continuar sendo a construção de um processo político abrangente, liderado por civis e independente das partes em conflito e de grupos extremistas, que reflita as aspirações do povo sudanês.