Líderes dos Emirados Árabes Unidos felicitam presidente dos Estados Unidos pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 4 de julho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem parabenizando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo Dia da Independência do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também encaminharam cumprimentos ao presidente norte-americano pela data.