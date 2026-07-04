Presidente da Guiana recebe ministro dos Emirados e reafirma interesse em ampliar parceria econômica

GEORGETOWN, Guiana, 4 de julho de 2026 (WAM) – O presidente da Guiana, Mohamed Irfaan Ali, recebeu o ministro do Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, durante a visita oficial de uma delegação emiradense formada por autoridades do governo e empresários com o objetivo de fortalecer a cooperação em comércio e investimentos entre os dois países. Omar Shehadeh, enviado do ministro das Relações Exteriores para os Estados do Caribe e do Pacífico, participou do encontro.

Durante a reunião, na sede da Presidência, em Georgetown, Al Zeyoudi transmitiu ao presidente guianense as saudações do líder dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum; e do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, acompanhadas de votos de contínuo progresso e prosperidade para a Guiana.

Mohamed Irfaan Ali deu as boas-vindas à delegação emiradense e pediu que Al Zeyoudi transmitisse suas saudações à liderança dos Emirados Árabes Unidos, juntamente com votos de progresso, prosperidade e bem-estar para o país.

Os dois discutiram formas de ampliar a cooperação em diferentes áreas, especialmente nos setores de comércio e investimentos, refletindo o fortalecimento das relações bilaterais e o compromisso de ambos os países de aprofundar essa parceria.

O presidente da Guiana reafirmou o interesse de seu país em estreitar as relações com os Emirados Árabes Unidos e destacou o crescimento da cooperação bilateral em diversas áreas. Ali também manifestou o interesse em ampliar a parceria com os Emirados Árabes Unidos, sobretudo nos setores de comércio e investimentos, e em aproveitar as oportunidades geradas pelo fortalecimento das relações econômicas entre os dois países em benefício dos interesses comuns e do desenvolvimento sustentável.

Segundo o presidente, as relações bilaterais evoluíram rapidamente nos últimos anos, permitindo que os dois países alcançassem um elevado nível de entendimento sobre suas prioridades de desenvolvimento, sustentado pela confiança mútua e pelo intercâmbio de experiências.

Ali afirmou ainda que as visitas frequentes de alto nível e o diálogo direto entre autoridades fortaleceram a confiança entre os dois países e criaram condições favoráveis para o lançamento de novas iniciativas e parcerias. Ele também incentivou representantes do setor privado de ambos os países a desenvolver projetos conjuntos e ampliar o intercâmbio de conhecimentos com resultados concretos.

Como parte da iniciativa UAE Trade Days, Al Zeyoudi também se reuniu com integrantes do governo da Guiana, entre eles o vice-presidente, Bharrat Jagdeo; o ministro do Serviço Público e Eficiência Governamental, Zulkiqar Ali; o ministro das Finanças, Ashni K. Singh; o ministro de Serviços Públicos e Aviação, Deodat Indar; e o ministro dos Recursos Naturais, Vickram Bharrat.

Os encontros abordaram formas de fortalecer a cooperação em comércio e investimentos e identificar oportunidades em setores estratégicos como energias renováveis, agricultura, tecnologia, mineração, infraestrutura, serviços financeiros e soluções de segurança.

Ao final das reuniões, os dois lados reafirmaram o compromisso de ampliar os laços comerciais e de investimento e de desenvolver novas parcerias econômicas em benefício dos interesses comuns.

A visita também incluiu uma mesa-redonda com a participação de Mohamed Irfaan Ali, ministros, investidores e empresários dos Emirados Árabes Unidos e da Guiana. O encontro abordou oportunidades de comércio e investimento em setores estratégicos e discutiu formas de ampliar as parcerias entre empresas dos dois países para impulsionar os investimentos, aumentar o intercâmbio comercial e promover o desenvolvimento econômico sustentável.

As discussões também trataram de oportunidades para melhorar a conectividade logística, facilitar o comércio e incentivar uma cooperação mais estreita entre os setores privados dos dois países.

Al Zeyoudi afirmou que a rápida expansão da economia da Guiana cria oportunidades para ampliar os fluxos de comércio e investimento com os Emirados Árabes Unidos, favorecidas pelos recursos naturais do país e por sua localização estratégica. "Nossas conversas durante esta visita concentraram-se na identificação de mecanismos práticos para fortalecer a cooperação e promover interesses comuns. Ao aprofundar o diálogo e ampliar as áreas de colaboração, estamos lançando as bases para uma parceria sólida e sustentável, em linha com o compromisso de nossos dois países de fortalecer ainda mais uma relação construída ao longo dos anos", disse.

O comércio exterior não petrolífero entre os Emirados Árabes Unidos e a Guiana alcançou US$ 746,3 milhões em 2025, alta recorde de 48,4% em relação a 2024, refletindo o fortalecimento das relações comerciais e de investimento entre os dois países e o potencial para ampliar a cooperação econômica com a Guiana, uma das economias que mais crescem no mundo.

A delegação emiradense reuniu representantes de órgãos públicos, entidades do setor privado e empresas dos segmentos de tecnologia, serviços digitais, energias renováveis, agricultura, indústria de alimentos, logística, transporte, mineração, saúde, serviços financeiros e soluções de segurança.