Relatório aponta que serviço de passageiros da Etihad Rail deve impulsionar turismo e conectividade em Fujairah

FUJAIRAH, 4 de julho de 2026 (WAM) – A entrada em operação do primeiro serviço experimental de passageiros da Etihad Rail representa um passo importante para o desenvolvimento do turismo nos Emirados Árabes Unidos.

O projeto deverá estimular o turismo doméstico, facilitar o deslocamento entre os emirados e criar novas oportunidades para destinos turísticos por meio de uma rede ferroviária moderna, segura e sustentável.

A Etihad Rail deverá ampliar a conectividade entre as cidades do país, facilitando o acesso a atrações naturais, culturais e históricas. A expectativa é que a ferrovia fortaleça a atratividade de diferentes destinos e contribua para a estratégia dos Emirados Árabes Unidos de desenvolver uma infraestrutura integrada voltada ao crescimento econômico e ao desenvolvimento sustentável.

Em Fujairah, um dos principais destinos turísticos do país por suas paisagens naturais, patrimônio cultural e sítios históricos, a partida do primeiro trem experimental com destino a Abu Dhabi foi recebida com entusiasmo.

Segundo o relatório, o projeto deverá aumentar o número de visitantes, ampliar as opções de transporte e beneficiar os setores ligados ao turismo, reforçando a posição de Fujairah como um dos principais destinos turísticos do país.

O diretor do Departamento de Turismo e Antiguidades de Fujairah, Saeed Abdullah Al Samahi, afirmou que a inauguração da estação da Etihad Rail no emirado representa um avanço estratégico para o turismo local e cria novas oportunidades de crescimento econômico ao facilitar o deslocamento de visitantes entre os emirados.

Segundo ele, a nova ligação ferroviária oferecerá uma opção de transporte confortável e segura para turistas e visitantes, contribuindo para elevar a ocupação hoteleira e impulsionar os setores de hotelaria, lazer e turismo.

Al Samahi acrescentou que Fujairah reúne atrações naturais, históricas e culturais diversificadas e que a melhoria da acessibilidade por meio da rede ferroviária nacional deverá reforçar sua posição como destino preferencial para viagens de curta duração e turismo interno.

O diretor afirmou ainda que o projeto está alinhado à estratégia dos Emirados Árabes Unidos de desenvolver uma infraestrutura integrada voltada ao desenvolvimento sustentável e ao crescimento da economia local.

A estação ferroviária de Fujairah recebeu grande número de moradores e visitantes, que acompanharam e registraram o início da operação. Eles destacaram a importância do projeto para facilitar os deslocamentos entre os emirados, estimular o turismo e atrair mais visitantes para Fujairah.

A ligação ferroviária entre Abu Dhabi e Fujairah é considerada especialmente importante para os moradores do emirado e da região leste. O trajeto tem duração de 105 minutos, com trens que podem atingir até 200 km/h. Cada composição transporta até 400 passageiros, e a expectativa é que a rede atenda cerca de 10 milhões de passageiros por ano quando estiver plenamente operacional.

A Etihad Rail oferecerá duas categorias de serviço — Comfort e Primeira Classe — com assentos reservados, Wi-Fi gratuito, pontos para recarga de dispositivos eletrônicos, espaço para bagagens e diferentes opções de bilhetes. Os trens também contam com instalações adaptadas para pessoas com deficiência.

Segundo o relatório, o projeto integra os esforços dos Emirados Árabes Unidos para promover a mobilidade sustentável, fortalecer o desenvolvimento nacional e impulsionar o crescimento econômico e turístico do país.