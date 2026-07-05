Liderança dos Emirados Árabes Unidos parabeniza presidente interina da Venezuela pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 5 de julho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, cumprimentou a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, pelo Dia da Independência do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, associaram-se à homenagem, também encaminharam mensagens de felicitações à presidente interina venezuelana pela data.