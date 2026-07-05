Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam Cabo Verde pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 5 de julho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem parabenizando o presidente de Cabo Verde, José Maria Pereira Neves, por ocasião do Dia da Independência do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens de felicitações a José Maria Pereira Neves e ao primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, pela data.