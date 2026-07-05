Quatro comboios de ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos entram na Faixa de Gaza com 416 toneladas de suprimentos

GAZA, 5 de julho de 2026 (WAM) – Quatro comboios de ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos entraram na Faixa de Gaza nesta semana no âmbito da Operação 'Chivalrous Knight 3'. Ao todo, 47 caminhões transportaram 416 toneladas de suprimentos, entre eles cestas básicas e materiais para abrigos, como parte dos esforços humanitários do país para apoiar a população palestina e atender às suas necessidades essenciais.

Os comboios foram preparados e carregados no Centro Logístico de Ajuda Humanitária dos Emirados Árabes Unidos, em Al Arish, no Egito, sob supervisão da equipe humanitária emiradense, de acordo com um sistema operacional integrado destinado a acelerar a preparação, a triagem e o envio dos suprimentos para atender ao aumento das necessidades humanitárias na Faixa de Gaza e assegurar a continuidade da distribuição da ajuda aos beneficiários.

Os carregamentos fazem parte das ações humanitárias conduzidas pelos Emirados Árabes Unidos no âmbito da operação para fornecer suprimentos essenciais à população palestina, aliviar seu sofrimento e reforçar a resposta às necessidades humanitárias urgentes em toda a Faixa de Gaza.

Por meio da operação, os Emirados Árabes Unidos afirmam manter seus esforços humanitários em apoio ao povo palestino, em linha com sua política de assistência a populações em situação de necessidade e de promoção dos valores de solidariedade e responsabilidade humanitária.