Missão comercial dos Emirados Árabes Unidos amplia parcerias econômicas em cinco países da América do Sul

ABU DHABI, 5 de julho de 2026 (WAM) – A delegação econômica dos Emirados Árabes Unidos, liderada pelo ministro do Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, concluiu uma missão de oito dias por cinco países da América do Sul no âmbito da iniciativa UAE Trade Days. Segundo o governo emiradense, a agenda teve como objetivo ampliar a rede de parcerias econômicas internacionais, fortalecer a cooperação comercial e de investimentos com a região, incentivar a atuação do setor privado e consolidar o país como plataforma global de comércio e investimentos.

A missão passou por Panamá, Paraguai, Argentina, Chile e Guiana e reuniu representantes de órgãos governamentais e de empresas emiradenses dos setores de tecnologia, energias renováveis, agricultura, indústria de alimentos, logística, transporte, mineração, serviços financeiros e soluções de segurança.

A programação incluiu reuniões com chefes de Estado, autoridades e responsáveis pela formulação de políticas econômicas, além de fóruns empresariais e encontros entre representantes do setor privado dos Emirados Árabes Unidos e dos cinco países. O objetivo foi identificar oportunidades de comércio e investimento, ampliar as parcerias econômicas e estimular a cooperação entre empresas e governos.

Segundo o governo dos Emirados Árabes Unidos, a missão reforça a estratégia de ampliar a presença econômica na América do Sul, considerada uma região com elevado potencial de crescimento nos setores de agricultura, energia, mineração, infraestrutura e cadeias globais de suprimentos.

As discussões concentraram-se na expansão do comércio não petrolífero, dos investimentos bilaterais e da cooperação em setores ligados à economia do futuro, além do apoio às empresas emiradenses interessadas em ingressar nos mercados latino-americanos.

Durante a missão, os Emirados Árabes Unidos também participaram da Cúpula do Mercosul, em Assunção, no Paraguai, com a presença de líderes e chefes de governo dos países-membros e parceiros do bloco. Segundo o governo, a participação reflete o interesse do país em aprofundar sua relação com blocos econômicos regionais. O comércio bilateral não petrolífero entre os Emirados Árabes Unidos e os países do Mercosul somou US$ 6,2 bilhões em 2025, impulsionado por investimentos e projetos conjuntos.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), Al Zeyoudi afirmou que, sob orientação da liderança dos Emirados Árabes Unidos, o país segue ampliando sua presença econômica internacional por meio da expansão de sua rede de parceiros comerciais e de investimentos e da criação de oportunidades para que o setor privado acesse mercados considerados promissores.

De acordo com o ministro, a missão econômica aos cinco países da América do Sul demonstrou o fortalecimento das relações entre os Emirados Árabes Unidos e a região e permitiu identificar novas oportunidades de cooperação em setores estratégicos, abrindo espaço para a expansão dos investimentos das empresas emiradenses e contribuindo para o desenvolvimento sustentável e o crescimento econômico compartilhado.

Al Zeyoudi acrescentou que o avanço das relações econômicas entre os Emirados Árabes Unidos e os países sul-americanos é sustentado por uma visão comum voltada à construção de parcerias de longo prazo e pela ampliação da rede de acordos econômicos e comerciais destinados a facilitar os fluxos de comércio e investimentos e atender aos interesses de ambas as partes.

O ministro afirmou ainda que os resultados da missão representam mais um passo na estratégia de ampliar a rede de parceiros comerciais dos Emirados Árabes Unidos e consolidar o país como plataforma global de comércio e investimentos, em linha com o objetivo de construir uma economia mais competitiva, aberta e sustentável.

Representantes dos setores econômico e empresarial dos cinco países receberam a delegação emiradense e destacaram o papel dos Emirados Árabes Unidos como parceiro econômico confiável e como elo de conexão entre mercados internacionais, favorecendo os fluxos de comércio e investimentos entre diferentes regiões.