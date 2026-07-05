Liderança dos Emirados Árabes Unidos parabeniza presidente eleita do Peru

ABU DHABI, 5 de julho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações a Keiko Sofia Fujimori Higuchi por sua vitória na eleição presidencial do Peru.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens parabenizando Keiko Sofia Fujimori Higuchi.