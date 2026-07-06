ADNOC lança plataforma global de comercialização e negociação de gás natural liquefeito

ABU DHABI, 6 de julho de 2026 (WAM) – A Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC, na sigla em inglês) lançou uma plataforma global de comercialização e negociação de gás natural liquefeito (GNL) sediada no Abu Dhabi Global Market (ADGM). A estrutura reúne as atividades de comercialização da ADNOC Gas e da XRG às operações de negociação da ADNOC Trading em uma única plataforma integrada.

Segundo a empresa, a iniciativa foi concebida para ampliar a flexibilidade comercial e as opções de transporte marítimo, apoiando a expansão do portfólio de GNL da ADNOC Gas, incluindo o projeto Ruwais LNG, e o crescimento internacional dos negócios de gás e infraestrutura da XRG, além de fortalecer o atendimento aos clientes em diferentes mercados.

A plataforma permitirá à ADNOC e à XRG administrar um portfólio cada vez mais amplo e diversificado de GNL, apoiando-se na experiência acumulada pela ADNOC ao longo de cinco décadas como fornecedora do produto.

A meta é comercializar, até 2035, um volume combinado de 47 milhões de toneladas por ano (mtpa) de GNL. Segundo a empresa, isso colocará a plataforma entre as maiores do setor no mundo e reforçará a posição de Abu Dhabi como centro global de comercialização de energia.

Sultan bin Ahmed Al Jaber, CEO do Grupo ADNOC e ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos e presidente-executivo da XRG, afirmou que a demanda global por GNL deverá crescer significativamente nos próximos anos.

"Com o aumento da demanda por gás natural liquefeito, o mundo precisará de fornecedores confiáveis, responsáveis e capazes de operar em grande escala. Esta plataforma comercial integrada reúne as capacidades de comercialização, negociação e transporte marítimo da ADNOC em um único centro global em Abu Dhabi. Trata-se de um avanço significativo em escala, flexibilidade e capacidade operacional, fortalecendo a posição da ADNOC para atender à crescente demanda mundial por energia", disse.

A empresa anunciou a nomeação de Rashid Al Mazrouei como diretor de Marketing e Originação de GNL. Ele será responsável pela comercialização conjunta dos portfólios de participação da ADNOC Gas e da XRG e coordenará as atividades de marketing de longo prazo a partir do ADGM, em colaboração com a ADNOC Trading.

Segundo a companhia, Al Mazrouei dará continuidade ao trabalho desenvolvido pela ADNOC Gas, que atua no mercado de GNL desde 1977 e já realizou mais de 3.500 carregamentos para clientes em todo o mundo.

A ADNOC informou que os contratos comerciais atualmente mantidos pela ADNOC Gas permanecerão inalterados e que a nova plataforma deverá ampliar a eficiência da comercialização dos volumes de GNL, incluindo a futura produção do projeto Ruwais LNG.

A plataforma também incorporará o crescente portfólio internacional de GNL da XRG, apoiado por centros de operação e escritórios em Londres e Abu Dhabi.

Segundo a empresa, as atividades de comercialização de longo prazo serão centralizadas na nova plataforma, enquanto a ADNOC Trading continuará responsável pelas operações de negociação, sem alterações no relacionamento com os clientes.

A ADNOC destacou que sua divisão de trading construiu, em apenas quatro anos, um portfólio relevante de GNL adquirido de terceiros e figura entre as principais negociadoras globais de derivativos financeiros ligados ao GNL, com escritórios em Abu Dhabi, Singapura e Genebra.

O transporte marítimo continuará sendo um dos pilares da plataforma. Em 2025, a área de afretamento de navios da ADNOC Trading esteve entre as maiores do mundo em contratos de transporte físico e derivativos de frete para GNL. A ADNOC Logistics & Services (ADNOC L&S) ampliou sua frota própria para 20 navios de transporte de GNL, incluindo 14 embarcações de última geração, para atender ao crescimento da produção emiradense e do comércio internacional do combustível.