Clube Marítimo Internacional de Dubai anuncia temporada com 40 competições náuticas

DUBAI, 6 de julho de 2026 (WAM) – O Dubai International Marine Club (DIMC, na sigla em inglês) anunciou o calendário da temporada esportiva 2026-2027, que contará com 40 provas, campeonatos e eventos entre setembro de 2026 e abril de 2027.

A programação reúne modalidades tradicionais e modernas de esportes náuticos realizadas nos Emirados Árabes Unidos e no exterior. Segundo o clube, o calendário reforça o papel de Dubai como um dos principais centros internacionais para a organização de competições do setor.

A temporada será aberta em setembro com a regata Al Shindagha de dhows tradicionais de 22 pés. O calendário também inclui provas de embarcações tradicionais de 22, 43 e 60 pés, o Campeonato dos Emirados Árabes Unidos de Vela Moderna, competições de remo tradicional, motonáutica (aquabike), pesca esportiva, kitesurfe e caiaque, além de etapas do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da União Internacional de Motonáutica (UIM) e da UIM XCAT World Series, promovidas ou sediadas pelo clube.

Um dos destaques da temporada será a realização de duas edições da tradicional regata Al Gaffal para dhows de 60 pés. A 35ª edição, adiada anteriormente, será disputada em outubro de 2026, enquanto a 36ª está prevista para abril de 2027.

O presidente do Dubai International Marine Club, Ahmad Saeed Bin Meshar, afirmou que a programação reflete a estratégia da entidade de conciliar a preservação da tradição marítima dos Emirados Árabes Unidos com o fortalecimento das modalidades náuticas modernas, em sintonia com a posição de Dubai como sede de grandes competições esportivas internacionais, especialmente as ligadas ao patrimônio marítimo do país.

Segundo ele, o apoio da liderança dos Emirados Árabes Unidos ao esporte e aos atletas foi decisivo para consolidar Dubai como um dos principais destinos mundiais para a realização de eventos náuticos.

"Entramos na nova temporada com a ambição de manter a excelência na organização e na realização das competições, oferecendo um calendário diversificado para atletas e entusiastas. Também seguiremos investindo na formação de talentos nacionais, na preservação do patrimônio marítimo e no fortalecimento da presença dos Emirados Árabes Unidos no cenário internacional por meio da organização das principais competições náuticas do mundo", afirmou.