Emirados Árabes Unidos e Portugal aprofundam relações em primeira consulta política bilateral no ano do cinquentenário das relações diplomáticas

ABU DHABI, 6 de julho de 2026 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos e Portugal realizaram, em Lisboa, a primeira rodada de consultas políticas entre os dois países. A delegação emiradense foi chefiada pela ministra de Estado Lana Nusseibeh, enquanto Portugal foi representado pela secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Ana Isabel Xavier.

As consultas marcam um novo capítulo nas relações bilaterais e coincidem com os 50 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países.

As delegações destacaram oportunidades para ampliar a cooperação em áreas como diálogo político, comércio e investimentos, energia, defesa, intercâmbio entre as sociedades, cooperação cultural e outros temas de interesse comum.

Os dois lados também discutiram formas de fortalecer a cooperação econômica, tanto no âmbito bilateral quanto nas relações entre os Emirados Árabes Unidos e a União Europeia, que negociam um Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA, na sigla em inglês). Segundo o governo emiradense, o país é o principal parceiro comercial da União Europeia no Golfo, e o acordo poderá ampliar os benefícios econômicos para ambas as partes.

As conversas abordaram ainda os principais desdobramentos políticos e de segurança na Europa e no Oriente Médio. As duas delegações reafirmaram a importância do diálogo e da diplomacia para promover a paz, a estabilidade e o desenvolvimento sustentável. Os representantes defenderam o apoio a iniciativas voltadas para a redução das tensões, a resolução pacífica de conflitos e o fortalecimento da estabilidade regional.

Os dois países também trocaram opiniões sobre a cooperação em fóruns multilaterais, incluindo o futuro mandato de Portugal no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) para o biênio 2027-2028 e a experiência recente dos Emirados Árabes Unidos no órgão.

As delegações destacaram a convergência de prioridades e reafirmaram o compromisso de aprofundar a cooperação em temas como prevenção de conflitos, proteção de civis e segurança marítima, incluindo a governança dos oceanos, além de fortalecer a coordenação no âmbito da ONU e de outros fóruns multilaterais.

O embaixador dos Emirados Árabes Unidos em Portugal, Ahmad Al Mahmoud, e a representante permanente adjunta do país junto à ONU, Ghasaq Shaheen, participaram da reunião.