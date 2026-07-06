Fórum de Investimentos de Sharjah retorna em outubro com foco na construção de economias adaptáveis

SHARJAH, 6 de julho de 2026 (WAM) – A nona edição do Fórum de Investimentos de Sharjah (SIF 2026) reunirá formuladores de políticas públicas, investidores, empresários e especialistas em economia dos Emirados Árabes Unidos e de outros países para debater o futuro dos investimentos e o papel das economias adaptáveis na promoção do crescimento sustentável.

Organizado pelo escritório de investimentos estrangeiros de Sharjah (Invest in Sharjah), em parceria com o Ministério do Investimento dos Emirados Árabes Unidos, o evento será realizado nos dias 14 e 15 de outubro, no Centro de Convenções Al Jawaher, sob o tema "Construindo Economias Adaptáveis".

A programação inclui palestras, painéis e encontros entre representantes dos setores público e privado para discutir políticas, parcerias e oportunidades voltadas ao fortalecimento da resiliência dos mercados, à atração de investimentos de longo prazo e à criação de ambientes de negócios mais estáveis.

Segundo os organizadores, o tema reflete as transformações provocadas por mudanças geopolíticas, avanços tecnológicos, reconfiguração das cadeias globais de suprimentos e pela rápida expansão da inteligência artificial. O objetivo será discutir políticas e experiências capazes de transformar esses desafios em oportunidades de investimento e desenvolvimento.

Entre os temas previstos estão preparação para o futuro, tendências globais de investimento, parcerias público-privadas, transformação digital, desenvolvimento industrial, formação de talentos, empreendedorismo e economia do conhecimento.

O fórum cita estimativas do McKinsey Global Institute segundo as quais a inteligência artificial generativa poderá acrescentar até US$ 4,4 trilhões por ano à economia mundial. Já o Fórum Econômico Mundial projeta que 59% da força de trabalho global precisará passar por processos de requalificação ou aperfeiçoamento profissional até 2030.

O relatório World Investment Report 2025, da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), aponta ainda que o investimento estrangeiro direto global recuou 11% pelo segundo ano consecutivo, reforçando, segundo os organizadores, a necessidade de políticas de investimento mais adaptáveis.

O ministro do Investimento dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed Hassan Alsuwaidi, afirmou que o fórum servirá como espaço para discutir políticas e parcerias voltadas à transformação de desafios em oportunidades — e uma materialização do modelo nacional integrado dos Emirados Árabes Unidos, no qual os esforços das entidades governamentais federais e locais e do setor privado convergem sob uma visão unificada.

"A resiliência dos Emirados Árabes Unidos foi construída ao longo de décadas por meio de políticas ambiciosas e planejadas, que consolidaram o país como um dos principais destinos globais para investimentos. O tema desta edição reflete nossa ambição de continuar moldando o futuro dos investimentos, diversificando a economia, fortalecendo parcerias internacionais e oferecendo um ambiente de negócios competitivo, em linha com a Estratégia Nacional de Investimentos, que prevê elevar o fluxo anual de investimento estrangeiro direto para 240 bilhões de dirhams até 2031", afirmou.

O diretor-presidente do Invest in Sharjah, Mohamed Juma Al Musharrkh, disse que a economia mundial atravessa um novo ciclo de transformações, criando oportunidades para que países e empresas redefinam sua posição competitiva. "Os países que anteciparem as mudanças, investirem em conhecimento e inovação e fortalecerem continuamente suas instituições estarão mais bem preparados para transformar as transformações globais em crescimento sustentável e prosperidade de longo prazo", afirmou.

Al Musharrkh acrescentou que Sharjah e os Emirados Árabes Unidos têm demonstrado de forma consistente a solidez de um modelo econômico baseado em planejamento de longo prazo, diversificação e resiliência. "Isso faz de Sharjah uma plataforma para o diálogo internacional sobre os temas que moldam a economia global, reunindo líderes econômicos, executivos e formuladores de políticas para trocar experiências, estabelecer parcerias e contribuir para o futuro dos investimentos", disse.